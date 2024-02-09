Semafor: Такер Карлсон встретился с Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид в Москве

Журналист Такер Карлсон встречался с Эдвардом Сноуденом в Москве, сообщают Semafor.

— Как стало известно Semafor, бывший ведущий Fox News в четверг в течение нескольких часов встречался с разоблачителем АНБ Эдвардом Сноуденом. Если в годы после бегства в Россию бывший разоблачитель АНБ постоянно появлялся в прессе, то в последние годы он практически перестал появляться на публике, ссылаясь на желание обеспечить большую приватность для своей семьи, — сообщает издание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что в Кремле знают только о встрече Такера Карлсона с главой государства. Все остальное — это личные дела журналиста.

Также по информации Semafor Такер Карлосон встретился с Тарой Рид, бывшей помощницей сенатора, которая обвиняла президента США Джо Байдена в сексуальных домогательствах.



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