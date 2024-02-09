Новости спорта

05:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Мошенники стали подделывать сайты по продаже билетов на «Игры будущего»

05:27, 09.02.2024

Из-за ажиотажа в интернете стали появляться фиктивные сайты по продаже билетов на «Игры будущего». Об этом сообщают организаторы турнира.

Также представители турнира предупредили о перекупщиках и попросили не покупать билеты на сторонних ресурсах.

«Игры будущего» пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

СпортКиберспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также