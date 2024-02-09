Мошенники стали подделывать сайты по продаже билетов на «Игры будущего»
Из-за ажиотажа в интернете стали появляться фиктивные сайты по продаже билетов на «Игры будущего». Об этом сообщают организаторы турнира.
Также представители турнира предупредили о перекупщиках и попросили не покупать билеты на сторонних ресурсах.
«Игры будущего» пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине.
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