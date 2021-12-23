В Татарстане определяют источник финансирования охраны школ четвертой категории опасности

В Татарстане решают вопрос с финансированием для организации охраны школ четвертой категории опасности. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

В этом году на охрану школ первой и второй категорий опасности выделили 113 млн рублей. В следующем году финансировать будут школы третьей категории. На их охрану в следующем году направят около 1,2 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Но у нас есть еще школы четвертой категории. Они тоже без охраны не останутся. Источник финансирования сейчас определяется.

Во всех татарстанских школах всегда была охрана, но сейчас она будет усилена сотрудниками частных охранных предприятий, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В начале декабря власти Татарстана утвердили нормативы стоимости оказания услуг, которые связаны с обеспечением антитеррористической защищенности образовательных организаций республики.



В понедельник стало известно, что из бюджета Казани выделили более 25 миллионов на установку системы контроля и управления доступом (СКУД), которая предназначена для организации пропускного режима сотрудников и посетителей на территорию детских садов. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина