Эксперт: прямая трасса между М-7 и Р-239 решит проблемы Куюков и других поселков

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

С приходом снегопадов транспортные проблемы казанских поселков Салмачи и Куюки приобрели особый характер. Даже без снега местным жителям ежедневно приходится терпеть многочасовые пробки, отсутствие стабильного общественного транспорта и какой-либо дорожной инфраструктуры. Теперь же населенные пункты оказались полностью парализованы. Однако, как считает эксперт, разрешить ситуацию способно строительство всего лишь одной трассы. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Трамвай тоже годится, но в ближайшие годы надо надеяться на автобусы»

Как рассказал автор проекта «Обходная железная дорога Казани» и концепции Генплана «Казань — полицентричный город на Волге» Тахир Давлетшин, нынешние проекты, в частности строительство метро, помогут гражданам, но на них уйдет много времени.

— Конечно же, метро частично решит проблему. Но это когда? Всегда был противником второй линии, как это сейчас строится. Надо было первую линию продлить до Куюков и Сухой реки. Вместо реконструкции трассы Р-239 надо бы строить новую вылетную дорогу из города, как продолжение улицы Рихарда Зорге, — сказал он.

По словам эксперта, единственно верным решением может быть проведение всего одной дороги.

— Прямая трасса между М-7 и Р-239 с выходом на дорогу Шали — Сорочьи Горы в районе села Татарский Янтык протяженностью примерно 40 километров через поля и пустыри. Она не затронет населенные пункты и решит проблемы как Куюков, так и прочих поселков. Стоимость работ может быть меньше, чем строительство объезда Сокур. Трамвай тоже годится, но в ближайшие годы надо надеяться на автобусы, — заявил Давлетшин.

То, как бы могла выглядеть такая трасса. скриншот realnoevremya.ru с сервиса «Яндекс.Карты»

Однако как быть с тем, что автобусные полосы станут занимать все те же автомобилисты? По мнению эксперта, регулировать движение транспорта при помощи переустройства дорог попросту невозможно, так как это изначально не было предусмотрено.

— В этих поселках изначально не предусматривалось строительство автомагистралей, расширять дороги не представляется возможным. Тем не менее автобусная полоса, возможно, регулируемая и односторонняя, несколько улучшила бы ситуацию. Автотрассу можно построить рядом с поселками и организовать несколько выездов к ней, — заключил Тахир Давлетшин.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Как граждане оказались заперты в Салмачах и Куюках

Причина транспортного коллапса Салмачей и Куюков: напрямую в Казань ведет одна узкая дорога. Долгое время она была единственной дорогой для этих поселков и еще для трех — Привольного, Новой Вишневки, Вишневки. Если для Салмачей и Куюков дорожная ситуация стала нормой, то для последних трех недавние снегопады принесли пробки не только на улице Кул Гали, но и внутри самих поселков.

Также осенью прошлого года завершились работы по строительству дороги Куюки — Богородское, которая идет к трассе М-7. В теории оттуда местные жители могут попасть на Мамадышский тракт, который, правда, тоже «стоит» в утренних пробках. Но этот маршрут доступен только тем, у кого есть личный транспорт. Общественный там не ходит.

Эта дорога в свое время была неофициальной: машины ездили прямо через поле. Сейчас местным жителям доступна асфальтированная дорога. Решить транспортную проблему это не помогло: жители Салмачей все так же стоят в пробке на улице Центральной, а их соседи из Куюков могут выбрать, в каком из заторов им стоять. Поэтому обитатели казанского пригорода продолжают вставать рано утром, чтобы хоть как-то успевать на работу.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В мэрии Казани «Реальному времени» подтвердили, что о данной проблеме знают, и рассказали, что даже готов план по ее устранению. Но сроки реализации будущих дорожных проектов неизвестны. В Генеральном плане Казани до 2040 года есть два проезда, которые могут облегчить дорожную ситуацию в поселках. Проезд №50 объединяет Вознесенское и Привольный, по этой дороге жители смогут выезжать на участок Вознесенского тракта, после развязки с проспектом Победы. Есть в плане и проезд №29, который позволит жителям Новой Вишневки, Вишневки и Салмачей объезжать проблемную Кул Гали и сразу попадать на перекресток улиц Зорге, Дубравной и Габишева. Сейчас там проходит улица Жимешле, которая ведет в жилой массив «Плодопитомник».



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Максим Кокунин