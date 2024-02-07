В Минпромторге Татарстана остались довольны результатами промышленных компаний за 2023 год

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко положительно оценил итоги промышленных предприятий Татарстана в 2023 году. Свое мнение он озвучил на расширенном заседании Совета Ассоциации предприятий и промышленников региона.

— Промышленные компании Татарстана успешно завершили 2023 год. Наибольшего роста добились производители компьютеров, электронных изделий, электрического оборудования и транспортных средств, — передает его слова пресс-служба министерства.

В прошлом году Минпромторг разработал новую стратегию развития промышленности Татарстана. Она представляет собой программу по развитию отраслей экономики.



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Айрат Назипов