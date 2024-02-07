Власти Татарстана утвердили план мероприятий к Году семьи

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Татарстана утвердили план мероприятий, посвященных Году семьи в России. Об этом в ходе трансляции Центра управления регионом заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

— Мы у себя в республике утвердили план мероприятий, посвященных Году семьи. Они делятся на несколько блоков. Один из самых серьезных вопросов, связанных с семьей, — это здравоохранение. В плане, связанном с Годом семьи, наибольшее количество вопросов отражены в пунктах, связанных со здоровьем. Это здоровье матери, здоровье младенца, репродуктивное здоровье наших граждан, — сказала она.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Как рассказала ранее Фазлеева, число многодетных семей в республике увеличилось в два раза.

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Максим Кокунин