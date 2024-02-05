«Нефтехимик» обыграл в гостях «Ладу»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» переиграли «Ладу» в Тольятти в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Победу гости одержали со счетом 2:4 (0:2, 0:2, 2:0).

В середине первого периода счет в матче открыл форвард «волков» Жан-Себастьен Ди. За 38 секунд до перерыва Дмитрий Соколов удвоил преимущество гостей. До разгромного счет довел Григорий Селезнев, который забил в начале второго игрового отрезка. Четвертую шайбу в составе «Нефтехимика» забросил Александр Дергачев.

В последней двадцатиминутке хозяева отыграли две шайбы. Сначала отличился Трой Джозефс, а затем Павел Куликов. На большее «Ладу» не хватило.

Следующую игру «Нефтехимик» проведет на своем льду против «Сибири». Матч начнется в 19:00 в пятницу, 9 февраля. Подопечные Олега Леонтьева занимают восьмую строчку в турнирной таблице на «Востоке». В их активе — 61 очко. Победа позволила нижнекамцам укрепить свои шансы в борьбе за плей-офф.

В прошлой игре «Нефтехимик» в домашнем матче против тольяттинской «Лады» одержал волевую победу в овертайме — 4:3. За «волков» отличились Булат Шафигуллин, Андрей Белозеров, Александр Дергачев и Никита Хлыстов.



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Айрат Назипов