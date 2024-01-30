«Нефтехимик» в упорной битве взял реванш у «Лады»

Нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче против тольяттинской «Ладой» одержал волевую победу в овертайме — 4:3.

Подопечные Олега Леонтьева взяли реванш за прошлое поражение от «Лады» (0:2) и упрочили свою позицию в упорной борьбе за выход в плей-офф, имея 59 очков после 57 встреч чемпионата КХЛ.

В команде «Нефтехимик» отличились Булат Шафигуллин, Андрей Белозеров, Александр Дергачев и Никита Хлыстов, забросивший победную шайбу в дополнительном игровом отрезке.

У гостей шайбы забросили Андрей Алтыбармакян, Донат Стальнов и Евгений Грошев.

Форвард «Нефтехимика Никита Хлыстов забил первую шайбу в этом сезоне. Она стала победной для нижнекамцев.

Олег Исаков