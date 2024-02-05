Цена нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $77 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures.



По состоянию на 19.18 в понедельник, 6 февраля, апрельские фьючерсы на Brent дешевели до $76,95 за баррель.

30 января цена мартовского фьючерса на нефть эталонной марки Brent поднялась выше $82 за баррель после снижения. В начале месяца она опустилась ниже $79 за баррель.



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Айрат Назипов