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Промышленность

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель

19:19, 05.02.2024
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $77 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures.

По состоянию на 19.18 в понедельник, 6 февраля, апрельские фьючерсы на Brent дешевели до $76,95 за баррель.

30 января цена мартовского фьючерса на нефть эталонной марки Brent поднялась выше $82 за баррель после снижения. В начале месяца она опустилась ниже $79 за баррель.

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Айрат Назипов
ПромышленностьНефтьЭкономикаФинансы
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