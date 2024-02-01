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Экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже $79 за баррель

21:45, 01.02.2024

Цена фьючерса на нефть марки Brent на торгах на лондонской бирже ICE снизилась на 2,39% и опустилась ниже $79 за баррель.

На момент 20:50 по московскому времени стоимость фьючерса на Brent с поставкой в апреле 2024 года составляла $78,76.

30 января цена мартовского фьючерса на нефть эталонной марки Brent поднялась выше $82 за баррель после снижения.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы
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