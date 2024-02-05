Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску, шефство над которым взял Татарстан. Оно должно состояться 6 февраля.

— С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 6 февраля, — написал заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский в своем telegram-канале.

ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. В результате обстрела погибли не менее 28 человек, включая ребенка, 10 получили ранения. Спасатели завершили поисково-спасательную операцию, а сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким, потерявшим родственников в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске.



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Айрат Назипов