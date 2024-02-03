На выставке «Россия» представили концепцию продвижения турпотенциала страны

Концепцию продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках представили на выставке «Россия». В 2024 году приоритет будет отдан пяти странам: Китаю, Индии, Ирану, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии. Об этом сообщает «РИА Новости».



Работу по продвижению въездного туризма в Россию ведет Центр стратегических разработок (ЦСР) по поручению Минэкономразвития. Центр также разработал представленную концепцию и будет заниматься привлечением к ней инвесторов и экспертов.

Как сообщил генеральный директор фонда ЦСР Павел Смелов в ходе панельной дискуссии на Дне туризма в рамках выставки «Россия», ожидается, что к 2030 году итогом реализации концепции станет ежегодный поток в 16 миллионов иностранных туристов.

Смелов отметил, что иностранному туристу сегодня хорошо знакомы две российские столицы — Москва и Санкт-Петербург. Задача состоит в том, чтобы распространить позитивную тенденцию на другие регионы страны. Кроме того, предстоит сформировать целостный образ страны, разработать единый визуальный код присутствия за рубежом и активно интегрировать бренд России в работу бизнеса в целевых странах.

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Маргарита Головатенко