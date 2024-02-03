В Волгограде вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе. Пожар удалось ликвидировать в 6.57, ликвидировать — в 7.55, рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Согласно сообщению ведомства, информация о пожаре на НПЗ поступила в 04.42. Огнем были охвачены 300 кв. м.

Причиной возгорание стало падение украинского БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

— Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ, — написал он.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина