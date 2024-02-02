Камиле Валиевой запретили участвовать в показательных выступлениях

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова разъяснила «Газете.ру» детали ограничений, наложенных на российскую фигуристку, уроженку Казани Камилу Валиеву в связи с ее четырехлетней дисквалификацией до 24 декабря 2025 года.



Спортсменке запрещено участвовать в показательных выступлениях, организованных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР). Также ей нельзя вести административную деятельность в сфере спорта, работать волонтером на соревнованиях и тренировать других атлетов.

В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, Валиевой нельзя участвовать в соревнованиях на международном или национальном уровнях, а также в любой спортивной деятельности в элитном спорте или на национальном уровне, которая финансируется правительственным органом.

Кроме того, фигуристка не может присутствовать на спортивных сборах, тренировках или мероприятиях, организованных соответствующей национальной федерацией или клубом, являющимся членом данной национальной федерации, или финансируемых правительственным органом. Если кто-либо из фигуристов согласится стать учеником Валиевой, то нарушит статью 2.10 Всемирного антидопингового кодекса.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко