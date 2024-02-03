Сегодня в Казани до -4 градусов и мокрый снег

В Казани в субботу, 3 февраля, ожидается облачная погода и мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.



Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до -4 градусов. Утром в отдельных районах будет слабая метель. Ветер юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. На дорогах гололедица.

В Татарстане прогнозируется от 0 до -5 градусов. Утром и днем местами снег. Местами метель. На дорогах сохраняется гололедица.



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Нафиса Миннехузина