За год в России вырос спрос на сельскую ипотеку

Доля спроса на сельскую ипотеку в России выросла с 6,2% в январе 2023 до 9,7% в январе 2024-го. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию «Этажи».

Эксперты отмечают, что средний размер кредита по программе сельской ипотеки под 3% годовых за последние 12 месяцев увеличился в 1,7 раза: с 2,8 млн в январе прошлого года до 4,8 млн рублей по состоянию на нынешний январь. В сентябре 2022 года среднее значение кредита достигло максимальных 5,6 млн рублей.

Как отметили в компании, сельская ипотека положительно сказывается на росте строительства популярных домов эконом-сегмента. В некоторых регионах стоимость квадратного метра таких домов может быть в 2,5—3 раза меньше, чем в городской квартире.

В текущем году стабильный интерес к займам по этой программе сохранится — такой прогноз дали эксперты компании.

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Галия Гарифуллина