Суд Москвы оштрафовал Amazon на 2 миллиона рублей

Таганский районный суд Москвы вынес постановление о признании компании Amazon виновной в нарушении закона «О персональных данных» и назначил ей штраф в размере 2 миллиона рублей.

Постановление вынесено 1 февраля 2024 года по результатам рассмотрения дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством России об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации).



Ранее суд в Москве назначил иностранным организациям крупные штрафы по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории России без открытия представительства). По данной статье на 6 млн рублей оштрафовали Bluehost Inc.; Kamatera Inc.; Ionos Inc.; DreamHost, LLC; WPEngine, Inc; HostGator.com; Network Solutions, LLC; GoDaddy.com LLC.

Маргарита Головатенко