Суд оштрафовал иностранные организации за деятельность в России без представительства

Суд в Москве назначил иностранным организациям крупные штрафы по ч.2 ст. 13.49 КоАП РФ — осуществление деятельности на территории России без открытия представительства.

По данной статье на 6 млн рублей оштрафовали Bluehost Inc.; Kamatera Inc.; Ionos Inc.; DreamHost, LLC; WPEngine, Inc; HostGator.com; Network Solutions, LLC; GoDaddy.com LLC;

В отношении организации Amazon Web Services, Inc. назначен штраф в размере 200,5 млн рублей, в отношении DigitalOcean, LLC — 30,8 млн.

Маргарита Головатенко