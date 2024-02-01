В Казани задержали закладчика с наркотиками

На станции Ометьево в Казани полицейские задержали закладчика с партией наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

В ходе проведения рейдовых мероприятий на станции Ометьево сотрудники правоохранительных органов заметили мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте. Он выбросил из кармана сверток с порошкообразным содержимым. Как показала экспертиза, вещество оказалось производным наркотического средства N-метилэфидрона. Масса составила 0,96 грамма.

Поимо этого, полицейские установили, что подозреваемый оборудовал несколько «тайников-закладок» в поселке Ометьево в Советском районе Казани. В ходе осмотра мест были обнаружены еще три свертка с запрещенными веществами. В изъятых пакетиках находилось наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой более 32 граммов, что является крупным размером.

В отношении 22-летнего гражданина Казахстана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России. Сейчас он заключен под стражу.



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Галия Гарифуллина