Адвокат Руслан Нагиев: сумма ущерба по делу Илюсы Миннегалеевой превысила 25 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше тысячи человек обратились в полицию из-за действий татарстанского блогера Илюсы Миннегалеевой. Об этом сообщил адвокат Руслан Нагиев. Он указал, что сумма ущерба по этому делу превысила 25 млн рублей.

— В федеральный розыск объявлена главная подозреваемая — Илюса Миннегалеева. Дело в том, что она игнорирует вызовы сотрудников правоохранительных органов для проведения следственных действий. Она не проживает по месту регистрации и жительства, — сказал он в интервью ГТРК «Татарстан».

По словам собеседника, Миннегалееву могут объявить в международный розыск. Судя по соцсетям, уроженка Мамадышского района республики может находиться в Дубае.

скриншот realnoevremya.ru из сайта мвд.рф

Илюса Миннегалеева и ее супруг прославились с момента участия в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Затем они начали продавать путевки в Дубай по экономтарифу. Впрочем, попасть туда смогли не все. Клиенты блогера начали обвинять ее в мошенничестве, хотя сама она эти обвинения отрицала. Супруги заявили, что никого не обманывали, а деньги за несостоявшиеся туры уже возвращаются туристам. Она также предупреждала, что процесс возврата денег может затянуться.

В сентябре сумма ущерба составляла 20 млн рублей, а на действия блогера пожаловались 700 человек.

Накануне стало известно, что Илюсу Миннегалееву объявили в розыск. Информация опубликована на сайте МВД России. Уроженку Мамадышского района Татарстана разыскивают по уголовной статье. При этом на сайте не уточняется, какое именно дело возбудили против 29-летней женщины.

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Айрат Назипов