Эльвира Набиуллина: «Ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье»

Центробанк ожидает существенного замедления роста цен на жилье в России. Такое мнение выразила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, заявив, что ситуация в регионах будет отличаться.

— Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами, — сказала она в интервью «РИА Новости».

Он уточнила, что в разных регионах России цены на жилье менялись по-разному. По этой причине, «картина будет различаться от региона к региону».

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Иван Иванов