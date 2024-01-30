Расчеты России со странами БРИКС в нацвалюте выросли до 85%

Расчеты России со странами БРИКС в национальных валютах выросли за два года более чем в три раза — до 85%. Ранее этот показатель составлял 26%, объяснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

— Она [доля стран БРИКС] стала значительно больше, сейчас это около 40 процентов. В 2022 году было менее 30 процентов, а в 2021 году — около 20 процентов, — сказала она в интервью «РИА Новости».

Сейчас Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений. На текущий момент к российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.

На днях финансовые организации Мьянмы начали присоединяться к российской альтернативе системы передачи финансовых сообщений SWIFT — СПФС. А уже с 20 февраля в стране начнут действовать карты платежной системы «Мир».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Иван Иванов