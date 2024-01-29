Мьянма подключилась к российскому аналогу SWIFT

Финансовые организации Мьянмы начали присоединяться к российской альтернативе системы передачи финансовых сообщений SWIFT — СПФС. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Он отметил, что теперь стало возможным проводить прямые расчеты через корсчета без участия третьих стран. Кроме того, министр объявил об открытии филиала Дальневосточного университета в Мьянме.

Также с 20 февраля в Мьянме начнут действовать карты платежной системы «Мир», как сообщил министр инвестиций и внешнеэкономических связей Кан Зо. Также Россия уже вкладывает инвестиции в добычу полезных ископаемых, исследование месторождений и развитие образования в этой азиатской стране.

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