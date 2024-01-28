ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина на выборах 29 января

29 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России рассмотрит вопрос регистрации самовыдвиженца и действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента.

— О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, — сказано в проекте повестки заседания комиссии.

Напомним, 22 января штаб кандидата в президенты России Владимира Путина доставил в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на выборах.

Выборы главы государства будут длиться 3 дня. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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Галия Гарифуллина