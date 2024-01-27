95 ветеранов из Татарстана получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей

В Татарстане 95 ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда», получили единовременную выплату — 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанского отделения Социального фонда.

Выплаты, приуроченные к 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, перечислили еще в декабре, вместе с пенсией.

Доставка через почтовые отделения продолжалась до конца декабря.

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