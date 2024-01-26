Татарстанские IT-проекты получили финансирование на 1,4 млрд рублей

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ, входит в группу ВЭБ.РФ) профинансировал 14 IT-проектов Татарстана на сумму более 1,4 млрд рублей. Общая стоимость проектов составила 2,5 млрд рублей.

— В регионе очень сильное ИТ-сообщество с большим потенциалом по запуску цифровых решений. Наша задача — масштабировать реализованные в республике проекты и обеспечить их продвижение на зарубежные рынки. Мы предлагаем максимально широкий набор мер поддержки для отрасли. Это не только грантовое финансирование по разработке, доработке и внедрению российских ИТ-решений, — сказал генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

В настоящее время шесть татарстанских проектов в области IT-технологий уже успешно работают, еще восемь находятся на стадии реализации.

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