Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО, соответствующий документ опубликован в официальной правительственной газете.

23 января парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО. Окончательное решение по этому вопросу зависело только от Анкары.

10 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО. Позднее глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун объяснял поддержку географического расширения НАТО желанием обеспечить стабильность и безопасность в мире.

В октябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

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Маргарита Головатенко