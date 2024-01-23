Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО, сообщает RT со ссылкой на BNO News.

Ратификационный протокол о вступлении Швеции в НАТО находился на рассмотрении парламента Турции. Окончательное решение зависело от Анкары.

10 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО. Позднее глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун объяснял поддержку географического расширения НАТО желанием обеспечить стабильность и безопасность в мире.

В октябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко