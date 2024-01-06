Окончательное решение по членству Швеции в НАТО будет принято Турцией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вступление Швеции в НАТО будет зависеть от Анкары. Сейчас на рассмотрении парламента Турции находится соответствующий ратификационный протокол, заявил глава МИД стран Хакан Фидан на встрече в Стамбуле с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Анкаре.

— Окончательное решение по процессу, связанному со вступлением Швеции в НАТО, принадлежит нашему парламенту, — отметил глава МИД Турции.

Не ратифицировали протоколы о вступлении Швеции в альянс лишь Венгрия и Турция. Условием одобрения заявки Турция называет исполнение Швецией обновленного закона о противодействии терроризму, в том числе в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана — в Анкаре она признана террористической организацией.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, турецкие власти решили не спешить с ратификацией протокола о членстве Швеции в НАТО. Конкретная дата по ратификации членства Швеции в НАТО на голосовании в Генеральной Ассамблее Великого национального собрания Турции пока не определена.



10 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО. Позднее глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун объяснял поддержку географического расширения НАТО желанием обеспечить стабильность и безопасность в мире.

В октябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.



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Галия Гарифуллина