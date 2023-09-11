В Казани простились с бывшим гендиректором КМПО Александром Павловым

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в последний путь проводили одного из выдающихся руководителей промышленного комплекса Татарстана, бывшего генерального директора «Казанского моторостроительного производственного объединения» Александра Павлова. На панихиду прибыли сотни людей, работавших на предприятии во время его руководства, и действующих сотрудников.

— Настоящий советский директор, — так отозвался о нем президент Ассоциации промпредприятий и предпринимателей Татарстана Александр Лаврентьев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Соболезнования от имени раиса Татарстана Рустама Минниханова и первого президента республики, Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева передал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Александра Павлова похоронят на кладбище возле села Бело-Безводное в Зеленодольском районе Татарстана недалеко от Раифского монастыря.

скриншот realnoevremya.ru с сайта kmpo.ru

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Луиза Игнатьева