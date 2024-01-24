Больше половины россиян, работающих на удаленке, сократили свои расходы

Больше половины жителей России, работающих дистанционно, сократили свои расходы на 30—50%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Контур.Толк».

Уточняется, что гражданам преимущественно удалось сократить затраты на одежду, косметику, общественный транспорт, такси, бензин и обеды вне дома.

Напомним, сегодня сотрудники, работающие дистанционно, есть в штате 33% казанских компаний.

Практикуют удаленку 33% работодателей из столицы Татарстана. Чаще всего — в 70% случаев — доля дистанционных сотрудников составляет менее 10% персонала. Работники, которые удаленно трудятся из-за границы, есть лишь в 9% казанских предприятий и организаций.

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