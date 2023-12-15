Удаленные сотрудники есть в каждой третьей компании Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня сотрудники, работающие дистанционно, есть в штате 33% казанских компаний. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Практикуют удаленку 33% работодателей из столицы Татарстана. Чаще всего — в 70% случаев — доля дистанционных сотрудников составляет менее 10% персонала. Работники, которые удаленно трудятся из-за границы, есть лишь в 9% казанских предприятий и организаций.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дистанционный формат работы чаще других выбирают программисты, бухгалтеры и инженеры. Также предпочитают трудиться из дома сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

Напомним, две трети россиян — 66% — уверены, что лучшие карьерные возможности будут в 2024 году у IT-специалистов. Каждый второй — 51% — считает перспективными рабочие специальности. Еще 38% опрошенных выбрали профессию врача. Также в число специалистов, которых назвали участники исследования, вошли представители сферы нанотехнологий (31%), инженеры (31%), строители (28%), аналитики (22%).



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Галия Гарифуллина