В 2023 году в Татарстане произошло 4 чрезвычайные ситуации

В 2023 году в Татарстане произошло четыре чрезвычайные ситуации, из которых две — техногенного и две — природного характера. Об этом рассказали на коллегии Главного управления МЧС России по РТ.

В ЧС пострадали 253 человека, двое из них погибли.

Спасти удалось 2 382 человека. Всего силы и средства МЧС, функциональных и территориальных подсистем республики реагировали на 8 070 происшествий. Оперативные группы Главного управления и местных пожарно-спасательных гарнизонов более 8 тысяч раз выезжали для мониторинга паводковой, лесопожарной и дорожной обстановки.



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Илина Хакимова