Защита татарстанцев от современных средств поражения спланирована на 100%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Защита населения Татарстана от современных средств поражения в 2023 году была спланирована на 100%. Об этом сообщил и.о. начальника ГУ МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов на итоговой коллеги ведомства.

Из них 94% в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства; 5% в имеющихся защитных сооружениях гражданской обороны и 1% на станциях Казанского метрополитена.

Помимо этого, в прошлом году вопросы практического укрытия населения Татарстана отработали на командно-штабных учениях в 9 муниципальных районах: Мамадышском, Арском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Апастовском, Кайбицком, Лаишевском, Агрызском и Алексеевском.

На поддержание работоспособности защитных сооружений гражданской обороны к использованию было выделено более 143 млн рублей.

Как уточняется, в настоящее время продолжается работа в соответствии с поручениями президента России по оформлению права собственности на защитные сооружения гражданской обороны.

Так, из 838 защитных сооружений права собственности уже оформили на 308.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова