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В «Автодоре» рассказали о погоде на трассе М-12

10:33, 23.01.2024 2
В «Автодоре» рассказали о погоде на трассе М-12
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Во вторник и до утра среды на трассе М-12 «Восток» будет преимущественного без осадков. О ситуации на дороге рассказали в «Автодоре».

Как напомнили в компании, еще накануне в Татарстане возобновили движение по участку 736—866 км (от Р-241 до Шали) в обоих направлениях. При этом движение по участку 684—736 км трассы М-12 все еще закрыто для всех видов транспорта.

Накануне в Татарстане дорожные службы успешно завершили расчистку основных трасс. Помощь водителям оказывали спасатели МЧС России.

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Авто Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:36
    на трассе отдельная погода?
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    Анонимно 11:05
    Там еще отдельная климатическая зона должна быть! Субтропики над каждой трассой!
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