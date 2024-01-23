В «Автодоре» рассказали о погоде на трассе М-12

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Во вторник и до утра среды на трассе М-12 «Восток» будет преимущественного без осадков. О ситуации на дороге рассказали в «Автодоре».

Как напомнили в компании, еще накануне в Татарстане возобновили движение по участку 736—866 км (от Р-241 до Шали) в обоих направлениях. При этом движение по участку 684—736 км трассы М-12 все еще закрыто для всех видов транспорта.

Накануне в Татарстане дорожные службы успешно завершили расчистку основных трасс. Помощь водителям оказывали спасатели МЧС России.



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