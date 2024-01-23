Курс доллара снизился до 87,72 рубля

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Курс доллара к рублю на открытии торгов 23 января снизился до 87,72 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом за последний час американская валюта снова выросла на 20 копеек. Она торгуется в пределах 87,92 рубля.

Накануне курс доллара по отношению к рублю снизился на 62 копейки, достигнув 87,97 рубля.



Опрошенные «Реальным временем» финансовые аналитики прогнозируют сохранение тренда на укрепление российской валюты как минимум до середины февраля. Между тем они же фиксируют некоторое охлаждение интереса россиян к покупке валют недружественных стран в качестве инструмента для сохранения и приумножения своих сбережений. Какую замену нашли российские граждане и какую прибыль она сулит — в материале «Реального времени».

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