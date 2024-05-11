Ипотечные ставки в России останутся высокими еще около полутора лет

Аналитики из IRN прогнозируют, что ставки по ипотеке в России не опустятся до приемлемых уровней еще как минимум полтора года. Это связывают с затянувшимся периодом высоких ставок, при которых ипотека становится недоступной для большинства потенциальных заемщиков.



По мнению аналитиков, чтобы ипотека стала доступной, ключевая ставка должна опуститься до 10% или ниже, что позволит выдавать ипотечные кредиты под 12% годовых. Однако пока предпосылок к снижению ключевой ставки нет, и аналитики предполагают, что этот процесс может занять несколько лет.

Согласно ожиданиям ЦБ, ключевая ставка может опуститься до 6—7% лишь к 2026 году. Но аналитики предупреждают, что эти прогнозы могут и не оправдаться.

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Рената Валеева