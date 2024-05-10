Прибыль иностранных банков в России сократилась на 22%

По данным исследования, проведенного РИА «Новости», чистая прибыль иностранных банков в России за 2023 год снизилась на 22%, до $3,36 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лидерами по показателю чистой прибыли среди иностранных банков стали «Райффайзенбанк» (122 млрд рублей), «Юникредит» (59 млрд рублей) и «ОТП банк» (21,4 млрд рублей). Это исследование может дать представление о состоянии финансового сектора в России и влиянии международных санкций на деятельность иностранных банков.

Ранее из-за роста привлекательности рублевых вкладов российские граждане стали меньше переводить валюту на депозиты в банках-нерезидентах и брокерам-нерезидентам. Отток средств в иностранные инструменты снизился примерно на 50% по итогам 2023 года.

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Разиль Самигуллин