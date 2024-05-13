Нефть дешевеет на мировых рынках

Цены на нефть умеренно снижаются утром в понедельник на опасениях по поводу мирового спроса на топливо. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.12 мск составляет $82,52 за баррель, что на $0,27 (0,33%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на $0,21 (0,27%) и составили $78,05 за баррель.

Напомним, на прошлой неделе на мировых рынках продолжался рост цен на нефть. Стоимость Brent, превысила $83, достигнув $83,48 за баррель. Рост составил 0,18%, а стоимость фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,14% ($78,62 за баррель).

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Разиль Самигуллин