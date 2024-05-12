Порядка 67 тыс. транзакций было проведено с помощью карт «Мир» на Кубе

Фото: Максим Платонов

На Кубе растет популярность платежной системы «Мир». По сообщению кубинской государственной финансовой компании Fincimex, в стране с помощью карт «Мир» было проведено порядка 67 тысяч транзакций в платежных терминалах. Больше всего операций зафиксировано в туристическом и отельном секторах Больших Антильских островов.



Сейчас с помощью карт можно снимать наличные в банкоматах. Работа над полной функциональностью системы продолжается.

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Рената Валеева