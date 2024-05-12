Госдума начнет публичное обсуждение трансформации налоговой системы

Госдума планирует начать публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы в России 20 мая. Об этом заявил глава думского Комитета по бюджету Андрей Макаров. По его словам, все изменения необходимо принять до конца текущей сессии, чтобы налогоплательщики и бюджетополучатели смогли лучше подготовиться к внедрению новой системы с 1 января 2025 года.



— Сегодня мы договорились, что необходимо начинать публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы, потому что уже сегодня было много различных предложений высказано депутатами разных фракций, — сказал Макаров журналистам.

Обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12.00 на экспертном совете Комитета по бюджету и налогам. В обсуждении примут участие представители бизнес-объединений, эксперты, ученые и все заинтересованные лица.

Макаров подчеркнул, что донастройка налоговой системы должна обеспечивать выполнение всех необходимых функций государства. В первую очередь это растущие социальные расходы. При этом система должна сохранять стабильность, чтобы ее основные параметры не изменялись в течение следующих шести лет.

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Рената Валеева