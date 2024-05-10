Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи

Рынок акций России открылся в пятницу, ростом цен большинства «голубых фишек». Это произошло на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent выросла в цене до 84,5 доллара за баррель) в ожидании снижения ставки Федрезерва США. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спустя минуту торгов индексы РТС и Мосбиржи прибавили 0,2—0,3%. Лидерами роста стали бумаги ПАО «Полюс» и АФК «Система». К 10.01 мск индекс Мосбиржи составил 3443,35 пункта (+0,3%), а индекс РТС — 1178,46 пункта (+0,2%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Ранее Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Альфа-Банка» серии 002Р-29 объемом 10 миллиардов рублей. Выпуск облигаций включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи.

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Разиль Самигуллин