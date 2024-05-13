Российский рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

Рынок акций России продемонстрировал рост на старте торгов в понедельник. Индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3% и 0,5% соответственно. К 10.01 мск индекс Мосбиржи составил 3 460,71 пункта, а индекс РТС — 1 184,26 пункта. Стоимость большинства «голубых фишек» на Мосбирже увеличилась в пределах 1,5%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Наибольший рост показали акции «Аэрофлота» (+1,5%), АФК «Система» (+1,1%), «АЛРОСА» (+1%), «Сургутнефтегаза» (+1% и +1,4% «префы»), «Интер РАО» (+0,9%), НЛМК (+0,8%), «Северстали» (+0,8%) и других компаний. При этом акции «Московской биржи» (-0,7%), ПАО «Полюс» (-0,5%) и «ЛУКОЙЛа» (-0,3%) показали снижение.

Напомним, в пятницу большинство американских фондовых индексов продемонстрировало рост. Инвесторы оценивали новости компаний и статистику. Индекс потребительского доверия в США снизился в мае до 67,4 пункта, что стало минимальным значением за полгода.

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Разиль Самигуллин