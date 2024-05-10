Новая модель экономического роста может появится в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развернуть новую модель экономического роста. Согласно поставленной президентом задаче, к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

Михаил Мишустин подчеркнул, что экономический рост должен сопровождаться повышением уровня доходов людей. Для этого планируется продолжить формирование экономики предложения и создать условия для открытия новых предприятий.

Также продолжится поддержка механизмов проектного и акционерного финансирования. Будет повышаться привлекательность российской юрисдикции для инвесторов. Президент поставил задачу увеличить не менее чем на две трети объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, а поставки продукции АПК — в полтора раза.

Несмотря на санкционное давление, Россия не будет вводить никаких ограничений для зарубежных компаний, желающих продолжить сотрудничество. Также не будет ограничений и для отечественных компаний при работе на внешних рынках.

Отдельное внимание будет уделено повышению производительности труда и развитию сектора малого и среднего бизнеса. Чтобы он рос быстрее, чем экономика в целом, продолжится донастройка зарекомендовавших себя мер поддержки.



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Разиль Самигуллин