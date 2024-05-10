Binance и KuCoin возобновят работу в Индии

Зарубежные криптобиржи Binance и KuCoin получили одобрение на возобновление работы в Индии. Впервые местная финансовая разведка официально разрешила деятельность зарубежных криптобирж в стране.

Ранее, в конце 2023 года, ведущие криптоплатформы, включая Binance, Kucoin, HTX, Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex, столкнулись с ограничениями в работе в Индии из-за подозрений в нелегальной деятельности. Регуляторы потребовали заблокировать доступ к сайтам этих платформ для местных жителей. В конце марта из Индии ушла OKX.

KuCoin уже выплатила штраф в размере 41 000 долларов и продолжила работу. Размер штрафа для Binance еще не определен, и сайт биржи остается заблокированным до его уплаты.

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Разиль Самигуллин