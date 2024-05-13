Американские фондовые индексы выросли на фоне корпоративных новостей

В пятницу, 19 мая, большинство американских фондовых индексов продемонстрировало рост. Инвесторы оценивали новости компаний и статистику. Индекс потребительского доверия в США снизился в мае до 67,4 пункта, что стало минимальным значением за полгода. Это следует из предварительного отчета Мичиганского университета, который рассчитывает данный показатель. Об этом сообщает «Интерфакс».

Профицит американского госбюджета в апреле составил 210 миллиардов долларов, что на 19% выше показателя за тот же месяц прошлого года. Положительное сальдо зафиксировано впервые за восемь месяцев.

Dow Jones по итогам торгов в пятницу повысился на 0,32%, до 39 512,84 пункта. S&P 500 прибавил 0,16%, до 5 222,68 пункта. Nasdaq потерял 0,03%. По итогам недели Dow набрал 2,2% — максимум с середины декабря. Это уже четвертый недельный рост подряд. S&P 500 вырос на 1,9%, Nasdaq — на 1,1%. Ранее американские фондовые индексы выросли. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average завершил седьмую торговую сессию подряд в «плюсе».

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Разиль Самигуллин