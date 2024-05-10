Изменения курсов валют на Московской бирже: рубль демонстрирует стабильность

Начало торгов на Московской бирже в пятницу, 6 мая, не принесло значительных изменений в курсах доллара США и китайского юаня по отношению к российскому рублю. Валюты демонстрируют незначительную динамику в ожидании новостей из Госдумы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сегодня, 10 мая, состоится обсуждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ. На этом фоне и в целом благоприятной ситуации на мировых рынках капитала российский рубль остается стабильным.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 91,8175 руб./$1. Это на 13,25 коп. меньше уровня предыдущего закрытия. Доллар оказался ниже действующего официального курса на 0,64 коп. Китайский юань к этому времени вырос на 0,15 коп., достигнув 12,627 рубля. Напомним, американские фондовые индексы выросли. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average завершил седьмую торговую сессию подряд в «плюсе».

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Разиль Самигуллин