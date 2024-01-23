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Сегодня в Казани ожидается до -13 градусов

06:31, 23.01.2024
Сегодня в Казани ожидается до -13 градусов
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 23 января, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от -11 до -13 градусов. Ветер юго-западный, южный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с. На дорогах гололедица.

В целом по республике прогнозируют от -11 до -16 градусов. Существенных осадков днем не ожидается. Ветер юго-западный, южный 5—10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
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