Во дворах Казани снег убирают более 1,5 тысячи дворников

В Казани в уборке дворовых территорий задействованы более 1,5 тысячи дворников и 162 единицы специализированной техники. Причем 78 единиц из них — арендованы. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Василий Лысачкин выразил благодарность жителям более 50 казанских дворов, которые присоединились к уборке своих придомовых территорий.

Он обратил внимание, что такая сплоченность и неравнодушие казанцев способствует более эффективной и быстрой очистке от снега.



Управляющие компании города перешли в усиленный режим работы после введения оперативного плана «Буран». Его объявили впервые в этом зимнем сезоне 17 января. С 17 по 21 января в столице Татарстана выпало 44 мм осадков, что составило 95% от месячной нормы.

По словам заместителя руководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина, в Казани дефицит дворников составляет 500 человек. При этом, по его словам, согласно нормативу по уборке территории, всего в столице Татарстана нехватка дворников оценивается в 4,5 тысячи человек.

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Илина Хакимова