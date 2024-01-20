Дефицит дворников в Казани составляет не менее 500 человек

В Казани во время мощных снегопадов, обрушившихся на город, спрос на дворников вырос на 45%. На одну вакансию приходится менее одного кандидата, сообщает «РБК Татарстан», ссылаясь на данные hh.ru.

За последние 30 дней на сервисе было размещено порядка 70 вакансий для дворников.

В целом число вакансий в 2023 году для таких специалистов, по сравнению с предыдущим годом, выросло на 10%. Медианная зарплата у дворников в Татарстане составила 24,3 тыс. рублей в прошлом году.

По словам заместителя руководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина, в столице Татарстана дефицит дворников составляет 500 человек.

При этом, как уточнил Гиниятуллин, согласно нормативу по уборке территории, всего в Казани нехватка дворников оценивается в 4,5 тыс. человек. По его словам, в зимнее время люди неохотно устраиваются на работу, связанную с физическим трудом. Он также подчеркнул, что ситуация усложнится, когда придет потепление. Потому что тогда физические нагрузки увеличатся — «снег станет тяжелый, лопату не поднимешь — она будет весить 15 кг».

Главный инженер УК «ЖКХ Дербышки» Владимир Иванов заявил, что последствия предыдущего снегопада уже устранили.

Однако для того, чтобы справиться с нынешним снегопадом, по его словам, люди «будут работать круглые сутки до понедельника». Главный инженер рассказал, что рабочие «спят 4—5 часов, потом дальше продолжают» заниматься уборкой снега.

— Работаем, все на местах, люди тоже есть дополнительные. Мы подключаем слесарей, сантехников, плотников. И крыши чистим, и дворы усиливаем, язык на плече, но люди работают, — сказал Иванов.

Прошедший снегопад в Казани, который обрушился на город в ночь с 18 на 19 января, признали самым мощным за последние 5 лет. За ночь с улиц Казани вывезли 31 тысячу тонн снега. Дорожные службы функционируют в усиленном режиме, привлекая дополнительные единицы спецтехники.

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Илина Хакимова